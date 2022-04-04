В Vitol считают, что цена нефти больше не отражает риск снижения российского экспорта

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть упали до уровней, которые более не отражают риск ограничения российского экспорта, а также не учитывают возможность быстрого сдерживания Китаем распространения коронавируса, считает глава азиатского бизнеса крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер.

Brent подорожала до $140 за баррель вскоре после начала военной операции России на Украине, однако к настоящему времени снизилась уже более чем на 25% и, по данным на 9:10 по Москве 4 апреля, составляла $105 за баррель. За прошлую неделю Brent подешевела на 11% благодаря заявлению США и других страна-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) о намерении высвободить нефть из стратегических резервов.

"Цены на нефть сейчас ниже, чем можно было прогнозировать, - заявил Майк Мюллер. - Они могли бы быть выше, учитывая риск сокращения поставок из России. Однако трейдеры по-прежнему упускают этот фактор из виду".

По оценкам Мюллера, поставки нефти и нефтепродуктов из России могут сократиться на 1-3 млн баррелей в сутки (б/с) в третьем квартале. Обычно российский экспорт составляет порядка 7,5 млн б/с, отмечает Bloomberg.

Китай, по мнению Мюллера, сможет сдержать распространение коронавируса, а, кроме того, в скором времени объявит о новых экономических стимулах, которые могут поддержать спрос на энергоресурсы в стране.

"Китай сделает все возможное, чтобы поддержать экономику, - говорит эксперт. - Мы увидим, что Пекин вложит силы в наращивание инфраструктурных расходов и стимулирование экономики".

Мюллер также отметил, что шансы на восстановление соглашения по иранской ядерной программе, а соответственно и возврат иранской нефти на мировой рынок снизились.

"Все ждали возврата иранских поставок. Однако теперь никто не верит, что это произойдет во втором квартале. Сейчас это выглядит менее вероятным, чем несколько недель назад", - сказал Мюллер.