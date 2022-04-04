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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

СП Sollers и Mazda вернулось к прибыльности по итогам 2021 года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Совместное предприятие российской автомобилестроительной группы "Соллерс Авто" и японской Mazda во Владивостоке (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", МСМР) стало прибыльным, говорится в его отчете по РСБУ.

Чистая прибыль компании в 2021 году составила 586 млн рублей против 334 млн рублей чистого убытка годом ранее (до этого убыток последний раз фиксировался в 2015 году).

Выручка выросла на 25,6% - до 53,9 млрд рублей, себестоимость продаж - на 22,5%, до 44,2 млрд рублей, валовая прибыль - на 41,7%, до 9,7 млрд рублей. Как следствие, компания получила прибыль от продаж в размере 697,2 млн рублей, тогда как в 2020 году был получен убыток от продаж в 106 млн рублей.

Коммерческие расходы выросли на 32,1%, до 8,5 млрд рублей.

Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги в 2021 году выросли на 33,1%, до 49,6 млрд рублей.

"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" выпускает автомобили с 2012 года. На сайте "Соллерс Авто" говорится, что СП производит во Владивостоке внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. Общий объем производства - свыше 30 тысяч машин в год.

В сентябре 2018 года МСМР открыла в Приморье в ТОР "Надеждинская" завод по производству двигателей Mazda. Продукция отгружается на автомобильные предприятия Mazda Motor Corp. в Японии.

Группа "Соллерс Авто" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область), имеет в РФ совместные предприятия c Ford (ООО "Соллерс Форд", Елабуга), Mazda (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск).

Mazda Соллерс Владивосток Япония МСМР Приморье
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