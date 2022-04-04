Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

"Почта России" начала тестировать формат почтоматов у дома

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "Почта России" начала тестировать почтоматы нового формата, которые можно устанавливать в подъездах жилых домов или на улице, говорится в сообщении компании.

В рамках пилота, который продлится до конца года, первые 10 почтоматов начали работать в поселке Отрадное в Московской области. Разработчик почтоматов – компания SIGBOX, победитель второго корпоративного акселератора "Почты".

В перспективе почтоматы появятся в подъездах жилых домов. "Это позволит клиентам получать посылки фактически с доставкой на дом, но при этом не контактировать с курьером и не зависеть от времени доставки", - отмечается в сообщении.

Почтоматы полностью автономны, им не требуется подключение к электросети и интернету – обмен данными происходит через IoT-сеть без sim-карт, проводов или спутниковой связи. Одноразовый код доступа для открытия ячейки и получения посылки приходит в sms, а потом вводится на кодовом замке. Аппараты также устойчивы к актам вандализма и хакерским атакам.

"Мы тестируем различные форматы "последней мили", чтобы найти наиболее комфортные решения для наших клиентов. Разработчик новых почтоматов, SIGBOX, участвовал в нашем корпоративном акселераторе, поэтому мы сразу понимали особенности устройств и могли учесть их в реализации, что ускорило включение почтоматов в почтовую сеть", - приводятся в сообщении слова руководителя проектного офиса открытых инноваций "Почты" Никиты Жучкова.

"Мы считаем, что использование беспроводных почтоматов SIGBOX позволит не только разгрузить отделения "Почты России", но и поможет значительно расширить географию пунктов выдачи посылок за счет возможности их установки в любой точке без электричества и интернета, обеспечив тем самым шаговую доступность до точки выдачи посылок", - отметил генеральный директор SIGBOX Эрик Бриссе.

Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Цены на нефть перешли к росту после рекордного падения на прошлой неделе

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания

Природный газ из России перестал поступать в страны Балтии

"Газпром" частично бронирует "Ямал-Европу" на ближайшую ночь и все воскресенье

Рубль завершил неделю умеренным снижением к доллару и евро

Рубль завершил неделю умеренным снижением к доллару и евро

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю на мажорной ноте

Нефть завершает неделю сильнейшим падением за два года

Нефть завершает неделю сильнейшим падением за два года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });