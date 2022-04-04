Ресин не ждет серьезных трудностей со строительством храмов в Москве

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Храмы на Руси строились и будут строиться даже в условиях постковида и санкций, сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин через свою пресс-службу. Он еще со времен работы в мэрии Москвы курирует программу по строительству храмов в столице.

"Храмы на Руси за ее более чем тысячелетнюю историю строились, строятся и будут строиться. И Москва за свои почти 875 лет через многое прошла, а столетие назад пережила период разрушения святынь. Теперь ей возвращают утраченное", - заявил депутат.

"У нас ситуация сложная, но контролируемая. И вся программа по храмам, которая намечена на этот год, будет выполнена.", - заверил депутат и отметил, что все эти церкви строятся на пожертвования.

В 2022 году должно завершиться строительство церкви в Анадырском проезде, начатое в 2019 году. Там осталось доделать кровлю, отделать фасады, смонтировать окна и двери, подвести коммуникации.

В мае начнется строительство храма в честь иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" на Ярославском шоссе. По словам Ресина, его будут строить поэтапно, по мере поступления пожертвований. Одновременно с работами нулевого цикла прихожане будут искать средства на следующий этап строительства.

"Как только москвичи видят, как возводятся стены храма, они с удвоенным желанием жертвуют на возведение святыни. Я не знаю ни одного случая, когда бы начатый храм не был достроен", - отметил депутат.

В 2023 году должно начаться строительство дома причта при строящемся Казанском храме в Лосиноостровсвком районе. Темпы удается выдерживать благодаря пожертвованию в 16 млн рублей от одного благотворителя, сообщил Ресин. Сейчас предстоит внутренняя отделка, установка окон и дверей, монтаж инженерных систем. Также еще не ясен вопрос с иконостасом. Тем не менее в 2022 году храм планируют закончить, а весь комплекс - в 2023-м.

Ресин также сообщил, что строящийся храм Успения Богородицы на северо-востоке Москвы могут сделать новым главным храмом строителей, если они примут участие в финансировании работ. Строит церковь на Березовой аллее "Мосинжпроект",.

На Пасху-2022, по словам Ресина, планируется освятить закладной камень храма, а до того - опережающими темпами сделать перекрытия, поставить временный иконостас и на Пасху раздавать куличи. Достроить храм планируют в 2024 году.

Будущий восьмиглавый храм на 1500 человек может войти в десятку самых больших в Москве, его высота составит 60 метров. Ожидается, что сооружение будет видно и с главной аллеи ВДНХ, и с эстакад Ярославского и Алтуфьевского шоссе.

Всего в Северо-Восточном административном округе Москвы строят пять церквей, еще две планируют начать в 2022 году

"Наша программа в свое время называлась "200 храмов". Когда я исполнял обязанности мэра и подписывал это распоряжение, то было написано 200 храмов. А сегодня уже называем ее "Программа по строительству храмов в Москве в шаговой доступности". Уже не 200 участков отведено, а 285, включая 56 в новой Москве. На 107 из них уже построены храмовые комплексы. Проблема нехватки храмов в Москве практически на стадии решения", - сказал Ресин.

Программа идет с 2010 года. Деньги на строительство собирает благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы".