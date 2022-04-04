Российская "дочка" Daimler увеличила годовую прибыль по РСБУ в 1,7 раза

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) в 2021 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза в годовом исчислении, до 10 млрд рублей, говорится в отчете компании в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Выручка за этот период взлетела на 43,3%, до 274,8 млрд рублей, себестоимость продаж - на 48,9%, до 251,3 млрд рублей.

Валовая прибыль увеличилась на 2,1%, до 23,5 млрд рублей. Коммерческие расходы снизились на 55%, до 6,2 млрд рублей, управленческие - подросли на 1,9%, до 5,3 млрд рублей. Прибыль от продаж подскочила втрое, до 11,9 млрд рублей.

Показатель прочих доходов упал на 65,9%, до 1,9 млрд рублей, прочих расходов - на 5%, до 2,2 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства компании по состоянию на конец 2021 года снизились на 13,3%, до 34,2 млрд рублей. Кредиторская задолженность снизилась на 4,7%, до 32,5 млрд рублей, краткосрочные заемные средства упали до 169 тысяч рублей с 3,2 млрд рублей годом ранее.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz (включая Smart) в России за 2021 года выросли в годовом выражении на 10,6%, до 48,85 тысячи штук. Продажи конкурентов Mercedes-Benz по "большой тройке" - BMW (включая Mini) и Audi - за этот период увеличились на 9,2% и на 7,6%, до 49 415 штук и 16 404 штук соответственно.

В апреле 2019 года Daimler открыл в Подмосковье завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. По словам тогдашнего председателя правления Daimler AG Дитера Цетше, в завод было вложено 19 млрд рублей, количество сотрудников предприятия превышает 1 тысячу человек. Строительство завода на территории индустриального парка "Есипово" началось в июне 2017 года. До этого был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) сроком на 9 лет между РФ, АО "Мерседес-Бенц Рус", правительством Подмосковья, сельским поселением Пешковское Солнечногорского района Московской области, а также Daimler AG, ПАО "КАМАЗ", ООО "Даймлер КАМАЗ Рус" и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус".

Согласно подписанному СПИКу, Daimler инвестирует в производственную площадку свыше 250 млн евро (не менее 15 млрд руб.). Производственные мощности завода будут составлять 25-30 тысчя автомобилей в год, при необходимости их можно будет увеличить до 35 тысяч в год. Завод "Московия" будет интегрирован в единую глобальную сеть, охватывающую все производственные площадки подразделения Mercedes-Benz Cars.

На заводе запущено производство полного цикла. Первой моделью предприятия стал седан Е-класса. Компания планировала постепенно налаживать производство внедорожников GLE, GLC и GLS.

В начале марта Mercedes-Benz в связи с военной операцией на территории Украины решил остановить производство на подмосковном автозаводе. Компания также заявляла о прекращении поставок легковых и малотоннажных автомобилей на российский рынок.