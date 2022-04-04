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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Число заявок на кредитные каникулы в ВТБ за март достигло 4 тысяч

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ принял около 4 тыс. заявок по кредитным каникулам по ипотеке по итогам марта текущего года, сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ по итогам марта принял 4 тысячи обращений на подключение кредитных каникул по ипотеке, что составляет примерно 50% от общего числа заявок в рамках 106-ФЗ", - говорят в банке.

Там отмечают, что число заявок высоко, но ниже, чем в апреле 2020 года, когда мера была предложена впервые.

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"За первый месяц работы по новой госпрограмме мы получили свыше 7 тысяч клиентских обращений, при этом фиксируем, что их поток пока в 2,5 ниже, чем за первый месяц пандемии 2020 года", - уточнил начальник управления "Общепродуктовые сервисы", вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

В банке уточнили, что тогда поступило около 12 тыс. обращений от ипотечных заёмщиков. Сейчас клиенты в три раза реже прибегают к полной отсрочке платежей.

Напомним, что в рамках 106-ФЗ клиенты банка могут воспользоваться отсрочкой платежей, если их доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом 2021 года. Льготный период возможен на срок до 6 месяцев. Программа действует до 30 сентября 2022 года.

Максимальный размер кредита на дату его предоставления, по которому можно оформить отсрочку, установлен по ипотеке для Москвы - 6 млн рублей, Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, входящих в ДФО, - 4 млн, для Ленинградской области и иных регионов - 3 млн.

ВТБ
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