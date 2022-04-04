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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

"ДТЭК Энерго" попросила отсрочку выплаты части ближайших двух купонов по евробондам

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Украинская "ДТЭК Энерго" (операционная компания, отвечающая за добычу угля и производство электроэнергии из угля в структуре холдинга "ДТЭК" Рината Ахметова) попросила отсрочку у держателей еврооблигаций на $1,645 млрд с погашением в 2027 году.

Компания просит у них согласия согласия на выплату ближайших двух купонов по ставке 3,5% годовых, с капитализацией оставшихся 4% по ставке 8,5% годовых и выплате их позднее. Согласно биржевому сообщению компании, она ждет ответа держателей до 16:00 по лондонскому времени 8 апреля.

Если они согласятся, часть выплат по купону, приходящихся на 31 марта, будет сделана на следующий день после утверждения согласия держателей еврооблигаций, а часть купонных выплат 30 июня - в тот же день, 30 июня.

"Пересмотр условий осуществления уплаты по купону держателям еврооблигаций "ДТЭК Энерго" вызван значительным ухудшением финансовых показателей компании в марте 2022 года", - поясняли ранее "Интерфаксу" в компании необходимость этого шага.

В последнем биржевом сообщении "ДТЭК Энерго" указало, что из-за событий на Украине компания столкнулась с рядом серьезных проблем и сбоев, включая, помимо прочего, сокращение внутреннего спроса на электроэнергию и снижение цен на нее (до 1,8-2 тыс. гривен за 1 МВт.ч). Помимо этого, до 28 марта был прекращен экспорт, а после возобновления он идет только в Польшу и ограничен 200 МВт в сутки, значительно снизилась собираемость платежей, вырос объем критических ремонтов и обязательных фиксированных расходов в результате понесенного ущерба, а также сказывается нехватка персонала и материально-технической поддержки.

Компания добавила, что 25 февраля потеряла контроль над Луганской ТЭС, а Запорожская ТЭС в связи с невозможностью доставки на нее запасов угля из-за повреждений и нарушений в работе железнодорожной инфраструктуры работает только одним блоком. В течение марта "ДТЭК Энерго" могла эксплуатировать в среднем только от 9 до 13 блоков своих ТЭС общей мощностью всего около 1,5 ГВт, и, соответственно, ее производство электроэнергии упало примерно на 30% по сравнению с мартом 2021 года, уточняется в сообщении.

В результате группа зафиксировала отрицательный операционный денежный поток за март 2022 года и ожидает, что такое положение дел сохранится, как минимум, во втором квартале 2022 года.

"ДТЭК Энерго" также допускает отсрочку публикации аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, учитывая масштабы сбоев в деловой и операционной среде группы и необходимость предоставления дополнительного времени аудиторам для анализа условий на Украине и их влияния.

Ранее, обращаясь к кредиторам, компания подчеркивала, что уже приняла ряд мер по смягчению последствий и для рационализации операционной деятельности и денежных потоков. Среди них, в частности, постоянное балансирование необходимого эффективного производства на основе соотношения постоянных и переменных затрат и сбора платежей; переговоры с регулятором и другими госорганами для поддержания надлежащей деловой среды; сведение к минимуму капзатрат и оптимизация административных расходов.

"В текущих обстоятельствах предложения отвечают интересам компании, ее кредиторов и всех заинтересованных сторон", - отмечала компания 31 марта, когда первый раз сообщила о намерении капитализировать и отложить выплату части двух ближайших купонов.

"ДТЭК Энерго" генерирует четверть всей электроэнергии на Украине. Общая установленная мощность генерирующих объектов компании составляет 13,3 ГВт.

Ранее в марте агрохолдинг МХП, крупнейший производитель куриного мяса на Украине, обратился к держателям трех выпусков его еврооблигаций на $1,4 млрд и банкам-кредиторам с предложением отложить оплату процентов на 270 дней из-за начатой Россией военной операции на территории Украины. МХП досрочно получил положительный ответ от своих кредиторов.

Украина Ринат Ахметов ДТЭК Энерго ДТЭК Польша Луганская ТЭС Запорожская ТЭС
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