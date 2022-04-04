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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Кабмин поддержал инициативу ЦБ по увеличению лимита транзакции в СБП до 1 млн руб.

Кабмин поддержал инициативу ЦБ по увеличению лимита транзакции в СБП до 1 млн руб.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало инициативу об увеличении лимита одной транзакции до одного миллиона рублей в Системе быстрых платежей (СБП), заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Поддерживаем инициативу Банка России по увеличению лимита одной транзакции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Перечислять средства таким образом смогут все, что позволит оперативно проводить необходимые для пользователей платежи", - сказал Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия" в понедельник.

В планах увеличить максимальный размер одной операции в СБП с нынешних 600 тысяч до 1 млн рублей Банк России объявил в марте.

"Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты - платежи проходят напрямую по счетам", - сообщал тогда регулятор.

Как заявляли в ЦБ, новый лимит вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Михаил Мишустин ЦБ РФ СБП
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