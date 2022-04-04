Держатели евробондов РФ опасаются ухудшения ситуации с выплатами после 25 мая

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Держатели российских суверенных облигаций по-прежнему опасаются за свои инвестиции, несмотря на то, что России пока удается производить выплаты по евробондам в условиях санкций, пишет агентство Bloomberg.

Наличие исключения из американских санкций в отношении РФ позволяет держателям евробондов получать платежи, однако на данный момент неясно, как долго будет сохраняться такая ситуация.

Генлицензия OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) от 2 марта разрешает в период до 25 мая транзакции, необходимые для получения выплат по ценным бумагам РФ.

Теперь фокус внимания инвесторов смещается на последнюю неделю мая, когда срок действия лицензии завершается, а России предстоит новый раунд купонных выплат по долларовым евробондам. Ситуацию усугубляет сокращение золотовалютных резервов России и ухудшение ситуации в экономике страны.

Высокопоставленный чиновник американского Минфина заявил агентству Bloomberg, что решения о продлении срока действия лицензии на данный момент не принято. Он отметил, что лицензия, позволяющая России осуществлять обычные выплаты по долгу, была выдана с целью ограничения последствий антироссийских санкций для западных фининститутов и частных лиц. Источник добавил, что США заинтересованы в том, чтобы избежать нанесения ущерба западным банкам.

"По-прежнему существует возможность, что после 25 мая OFAC не разрешит дальнейшие платежи, что приведет к дефолту России", - отмечает аналитик Morgan Stanley Саймон Вейвер.

По его мнению, продление лицензии OFAC возможно лишь в случае существенной деэскалации российско-украинского конфликта.

России 27 мая предстоят купонные выплаты по евробондам с погашением в 2026 и 2036 гг.

Согласно данным Bloomberg, суверенные долларовые облигации РФ подешевели в 2022 году в среднем на 72%, и некоторые торгуются по цене менее $0,2 на $1 номинала.