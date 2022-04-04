Bloomberg сообщил, что власти ФРГ ищут покупателя на активы "Газпрома"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Власти Германии ведут поиски частных покупателей для активов "Газпрома" в стране, предлагая в качестве поддержки государственные кредиты банка KfW IPEX-Bank, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

1 апреля "Газпром" сообщил, что перестал контролировать группу Gazprom Germania и все ее активы. Речь идёт о дистрибуторе WINGAS/WIEE, операторе хранения astora. Группа Gazprom Marketing & Trading также включает розничного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобального СПГ-трейдера Gazprom Global LNG. В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.

Источник агентства также отмечает, что ФРГ не исключает национализации частей Gazprom Germania в качестве крайней меры, хотя Берлин хочет найти другое решение. ФРГ добилась "неоднозначного прогресса" в своих усилиях по спасению Gazprom Germania, но правительство хочет избежать национализации или даже экспроприации активов группы, отмечает источник Bloomberg. Чиновники в настоящее время все еще изучают влияние возможного прекращения работы компаний Gazprom Germania на экономику, и окончательное решение еще не принято.

Найти покупателя на активы будет непросто, отмечается в публикации, так как бизнес компаний тесно связан: Gazprom Marketing & Trading занимается хеджированием и поставками для Wingas и Gazprom Energy. А без этих связей потребители будут вынуждены покупать ресурсы по значительно более высоким ценам.