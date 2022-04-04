Российские кредиторы не смогут предъявить долг к погашению, если иностранные сочтут расплату в рублях дефолтом

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские кредиторы не смогут требовать досрочного погашения долга заемщика, если по его внешним обязательствам оплата в рублях будет признана дефолтом, следует из официального разъяснения Банка России, опубликованного на его сайте.

Президент РФ Владимир Путин в начале марта подписал указ (№95), устанавливающий временный порядок исполнения российскими должниками обязательств перед иностранными кредиторами в условиях жестких санкций и мер валютного контроля. Согласно документу, держатели внешнего долга российских эмитентов будут получать выплаты по нему в рублях, а конвертировать их в первоначальную валюту платежа смогут только по разрешению властей. Эта норма относится к нерезидентам из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, то есть по сути распространяется на весь публичный долговой рынок.

ЦБ пояснил, что исполнение обязательств в соответствие с нормами этого указа "не может рассматриваться в качестве ненадлежащего и, как следствие, по этому основанию признаваться событием дефолта".

"Признание иностранными кредиторами факта исполнения российскими должниками своих обязательств в соответствии с указом №95 событием дефолта не может рассматриваться российскими кредиторами в качестве основания для применения условия о кросс-дефолте по иным обязательствам данного российского должника", - отмечает российский регулятор.