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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:00

"Воронежнефтепродукт" сменил гендиректора

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Алексей Вишин сменил Александра Белянского в должности гендиректора АО "Воронежнефтепродукт" (входит в ПАО "НК "Роснефть"), следует из данных ЕГРЮЛ.

Белянский руководил компанией с декабря 2019 года. Вишин ранее руководил хабаровским АО "РН-Востокнефтепродукт".

Причины смены гендиректора компания не уточняет.

АО "Воронежнефтепродукт" продает моторное топливов розницу через собственную сеть АЗК и мелкооптовым потребителям с нефтебаз. В настоящее время нефтебазовое хозяйство АО состоит из 4 нефтебаз и 7 мини-терминалов.

Воронежнефтепродукт Роснефть РН-Востокнефтепродукт
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