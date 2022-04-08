Японская Komatsu прекратила поставки и выпуск спецтехники в РФ

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Японский производитель спецтехники Komatsu прекратил поставки в РФ и выпуск продукции на местном заводе в Ярославле (ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус"), следует из заявления компании.

Производитель заявил об обеспокоенности ситуацией на территории Украины и отметил серьезные проблемы из-за сбоев в цепочке поставок, а также сохраняющиеся нестабильные экономические условия.

"В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своем предприятии в России", - говорится в пресс-релизе производителя.

Komatsu поставляет технику в Россию с 1969 года. Собственный завод компании работает в РФ с июня 2010 года. Komatsu инвестировала в завод в Ярославле $150 млн. Предприятие выпускает гидравлические экскаваторы (мощности - до 3 тыс. единиц в год) и карьерные самосвалы (100 единиц в год).

Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев в начале марта говорил журналистам, что на ярославском заводе Komatsu работают 400 человек, отмечая, что компания планирует сохранить штат и уровень зарплат.