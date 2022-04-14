Sber CIB ждет активизации программ buyback у российских компаний

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские компании будут активнее участвовать в программах обратного выкупа своих акций при текущих условиях, полагают аналитики Sber CIB.

"В последние десять лет обратный выкуп акций в России на открытом рынке был нечастым явлением. В свете недавних событий ситуация может кардинально измениться", - говорится в обзоре инвестбанка.

Эксперты отмечают, что на рынке акций США компании из индекса S&P 500 при распределении прибыли направляют около 60% средств на обратный выкуп и лишь 40% - на дивиденды. Между тем в России ситуация противоположная: объем дивидендов в десятки раз превышает объемы обратного выкупа акций. В 2021 году компании из индекса "голубых фишек" "Мосбиржи" направили на дивиденды около 2,4 трлн рублей и лишь 35 млрд рублей - на обратный выкуп акций, приводят пример аналитики.

Однако ситуация, пишут они, может измениться: 14 марта вступил в силу закон №55-ФЗ, по которому публичные акционерные общества могут проводить обратный выкуп акций по рыночной цене до 31 августа 2022 года без предварительных расчетов (при этом нельзя осуществлять выкуп акций в целях сокращения их общего количества).

"Мы полагаем, что это значительно поддержит котировки акций. В будущем с использованием выкупленных акций компании могут проводить сделки M&A, а также могут распределить акции среди сотрудников в рамках мотивационной программы, продать их на рынке в случае роста котировок или даже погасить (но для этого потребуются изменения в законодательстве)", - делятся мнением эксперты Sber CIB.

Среди рисков, связанных с активным выкупом акций, они выделяют снижение ликвидности, поскольку количество акций в свободном обращении уменьшается.

Как подчеркивают аналитики, выкуп ценных бумаг сможет поддержать рынок.

"Правительство РФ 26 февраля распорядилось направить до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на выкуп ценных бумаг с рынка. По нашей оценке, эта сумма в 2,5 раза превышает объем (около 380 млрд рублей), который компании, торгующиеся на "Мосбирже", тратили на обратный выкуп акций на открытом рынке за предыдущее десятилетие", - говорится в отчете.

Эксперты инвестбанка полагают, что средства, выделенные из ФНБ, могут быть направлены прежде всего в стратегически важные сектора и госкомпании (нефтегазовую отрасль, банки, электроэнергетику и транспорт) - это обеспечит дополнительную поддержку их акциям. Тем не менее, напоминают они, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 28 марта, что средства ФНБ пока не направлялись на выкуп акций.

"Мы не исключаем, что выкуп может быть отложен, пока нерезиденты не будут вновь допущены к торгам акциями на "Мосбирже". Министр финансов также отметил, что средства ФНБ будут задействованы для докапитализации компаний, оказавшихся в сложном положении. Среди наиболее вероятных бенефициаров докапитализации выделяем "Аэрофлот", "РусГидро", "Россети", РЖД", - пишут аналитики.

Как отмечают в Sber CIB, если компании решат полностью реализовать действующие программы обратного выкупа акций в 2022 году, то только их объем выкупа может превысить 500 млрд рублей. В то же время многие эмитенты могут сократить дивиденды или отказаться от их выплат в текущем году в свете экономической неопределенности.