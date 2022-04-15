Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Фондовые индексы США закрылись снижением

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, трейдеры оценивали отчеты крупных банков и новую порцию статистических данных.

Розничные продажи в США в марте увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,6%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи выросли на 0,8%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тысяч - до 185 тысяч человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 167 тысяч, а не 166 тысяч, как сообщалось ранее.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 171 тысячи с ранее объявленного уровня. Опрос Bloomberg предусматривал увеличение до 170 тысяч.

Тем временем глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг в интервью агентству Bloomberg, что повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на половину процентного пункта в мае является "целесообразным вариантом".

Инвесторы и трейдеры уже начали закладывать в прогнозы возможность подобного агрессивного повышения ставки, отмечает MarketWatch. В последний раз ФРС повысила ставку на половину процентного пункта более 20 лет назад, в мае 2000 года.

Уильямс сказал, что ФРС необходимо повышать ключевую ставку "в ускоренном порядке", чтобы взять под контроль стремительно растущую инфляцию.

Акции Morgan Stanley подорожали на 0,75%. Один из крупнейших банков США сократил чистую прибыль в первом квартале 2022 года, но увеличил выручку.

Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, сократил чистую прибыль в первом квартале 2022 года на 46%, выручку - на 2,4%, но оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Цена его акций увеличилась на 1,56%.

Американский банк Goldman Sachs Group в первом квартале 2022 года сократил чистую прибыль и выручку, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Между тем его бумаги подешевели на 0,1%.

Котировки акций Wells Fargo & Co. снизились на 4,5%. Один из крупнейших американских банков в первом квартале сократил чистую прибыль на 21%, выручку - на 5,1%, при этом первый показатель оказался лучше прогноза, второй - хуже.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 113,36 пункта (0,33%) и составил 34451,23 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 54 пункта (1,21%) - до 4392,59 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 292,51 пункта (2,14%) и составил 13351,08 пункта.

США S&P 500 Nasdaq Dow Jones
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Тинькофф фонд" хочет оказать помощь украинским беженцам и раненым россиянам

Платежи российских банков в пользу Visa и MasterCard могут быть пересмотрены

Гендиректором российского "Яндекса" стал Артем Савиновский

Гендиректором российского "Яндекса" стал Артем Савиновский

ЦБ РФ не планирует сдвигать сроки внедрения цифрового рубля

ЦБ РФ не планирует сдвигать сроки внедрения цифрового рубля

В ЦБ назвали вероятным сценарий потери российскими банками половины капитала

В ЦБ назвали вероятным сценарий потери российскими банками половины капитала

В ЦБ отметили нормализацию ситуации с ликвидностью в банковском секторе РФ

Путин заявил о сбоях в оплате нефтегазовых поставок в "недружественные" страны

Путин заявил о сбоях в оплате нефтегазовых поставок в "недружественные" страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });