Фондовые индексы США закрылись снижением

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, трейдеры оценивали отчеты крупных банков и новую порцию статистических данных.

Розничные продажи в США в марте увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,6%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи выросли на 0,8%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тысяч - до 185 тысяч человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 167 тысяч, а не 166 тысяч, как сообщалось ранее.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 171 тысячи с ранее объявленного уровня. Опрос Bloomberg предусматривал увеличение до 170 тысяч.

Тем временем глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг в интервью агентству Bloomberg, что повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на половину процентного пункта в мае является "целесообразным вариантом".

Инвесторы и трейдеры уже начали закладывать в прогнозы возможность подобного агрессивного повышения ставки, отмечает MarketWatch. В последний раз ФРС повысила ставку на половину процентного пункта более 20 лет назад, в мае 2000 года.

Уильямс сказал, что ФРС необходимо повышать ключевую ставку "в ускоренном порядке", чтобы взять под контроль стремительно растущую инфляцию.

Акции Morgan Stanley подорожали на 0,75%. Один из крупнейших банков США сократил чистую прибыль в первом квартале 2022 года, но увеличил выручку.

Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, сократил чистую прибыль в первом квартале 2022 года на 46%, выручку - на 2,4%, но оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Цена его акций увеличилась на 1,56%.

Американский банк Goldman Sachs Group в первом квартале 2022 года сократил чистую прибыль и выручку, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Между тем его бумаги подешевели на 0,1%.

Котировки акций Wells Fargo & Co. снизились на 4,5%. Один из крупнейших американских банков в первом квартале сократил чистую прибыль на 21%, выручку - на 5,1%, при этом первый показатель оказался лучше прогноза, второй - хуже.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 113,36 пункта (0,33%) и составил 34451,23 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 54 пункта (1,21%) - до 4392,59 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 292,51 пункта (2,14%) и составил 13351,08 пункта.