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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Новак отметил, что в ЕС недостаточно инфраструктуры по приему СПГ для замены газа РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Европа не обладает достаточной инфраструктурой по приему сжиженного природного газа (СПГ), который мог бы заменить поставки российского, при этом в случае роста цен СПГ может уйти на азиатские рынки, предупреждает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Некоторые европейские политики рассматривают возможность полного отказа от закупок российского газа из-за нежелания оплачивать поставки в рублях. Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100%-ной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени", - заявил он в статье журнала "Энергетическая политика".

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"При этом для покупателей условия остаются максимально комфортными. С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров", - добавил он.

"Что касается возможных альтернативных экспортеров углеводородов взамен России, на роль ведущих поставщиков газа в Европу не первый год претендуют американские производители СПГ, которые нацелились занять значительную долю европейского рынка. В конце марта США заключили соглашение с ЕС на поставку не менее 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году. Планируется, что поставки СПГ в регион из США в будущем вырастут", - заметил Новак.

"Но здесь есть ряд важных нюансов. Отсутствие необходимой инфраструктуры для приема СПГ не позволит нарастить поставки быстро. Объем российского газа на европейском рынке в прошлом году превысил порядка 156 млрд кубометров, что в 10 с лишним раз больше объемов, заявленных США. Кроме того, стоимость сжиженного газа значительно выше трубопроводного из России. Немаловажным остается фактор надежности. Мы помним, как прошлой осенью из-за более высоких цен на азиатском рынке Европа недосчиталась существенного объема СПГ", - предупредил вице-премьер РФ.

ЕС Газпром Александр Новак
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