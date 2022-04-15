Вознаграждение главы BlackRock за 2021 год выросло до $36 млн

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, в 2021 году увеличила денежное вознаграждение своего главного исполнительного директора Ларри Финка на 21%, до $36 млн.

Финк получил базовую зарплату в размере $1,5 млн, бонус в объеме $11,3 млн, долгосрочные мотивационные выплаты в размере $18,4 млн и акции на сумму $4,9 млн, говорится в сообщении BlackRock.

Объем активов компании вырос до рекордного значения на конец 2021 года, превысив $10 трлн. BlackRock стала первой публичной компанией в своей отрасли с подобным показателем. На конец первого квартала общий объем активов упал до $9,6 трлн.

Вознаграждение всех пяти топ-менеджеров BlackRock за минувший год увеличилось как минимум на 15%, следует из сообщения компании. Так, вознаграждение Рича Кушела, который был назначен главой бизнеса BlackRock по управлению портфелем, в рамках реорганизации в 2020 году, было увеличено на 18% по сравнению с годом ранее и составило $11,8 млн в 2021 году.

13 апреля BlackRock сообщила, что увеличила чистую прибыль в первом квартале 2022 года на 20%, выручку - на 7%. Ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,44 млрд, или $9,35 на акцию, по сравнению с $1,2 млрд, или $7,77 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $9,52 на акцию с $8,04 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка BlackRock повысилась до $4,7 млрд с $4,4 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль BlackRock на уровне $8,7 на акцию при выручке в $4,67 млрд.

Рост выручки в компании объяснили сильным органическим ростом, а также 11%-ным повышением доходов в сегменте технологических услуг для инвесторов.

С начала года акции компании подешевели на 24,8%.