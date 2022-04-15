Свиноводы отмечают продолжение падения цен на свинину в России

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей на свинину, резко пошедшие вниз в начале апреля, продолжают снижаться, и эта тенденция сохранится до середины будущей недели, говорится в мониторинге Национального союза свиноводов, с которым ознакомился "Интерфакс".

За неделю, начавшуюся 11 апреля, цены на живых свиней снизились на 7%, до 120,57 рубля за 1 кг. В дальнейшем они могут "просесть" до 118 рублей, прогнозируют эксперты.

Цены на полутуши снизились на 7,5%, до 171,9 рубля за 1 кг, на окорок - на 4,8%, до 241,98 рубля за 1 кг. Прогноз дальнейшего падения цен на эту продукцию - до 168 и 240 рублей соответственно.

Как отмечают эксперты, спрос на свинину находится на минимальных значениях на фоне роста предложения. "Несмотря на то, что следующая неделя будет предпраздничной в преддверии Пасхи и в этот период всегда формировался мощный спрос на свинину, заявка со стороны сетевой розницы осталась на минимальном уровне двух последних недель, - говорится в мониторинге. - Нет оживления спроса и со стороны глубокой мясопереработки".

Как считают в союзе, трейдеры и независимые предприятия по убою и разделке свиней продолжают находиться в режиме ожидания ценового минимума. На фоне снижения спроса происходит увеличение предложения, в результате в компаниях стали нарастать запасы.

"Все эти факторы формируют высокое давление на рынок. Поэтому отрицательная динамика цен сохранится во всех сегментах до середины следующей недели", - прогнозируют эксперты.

Снижаются цены на мясо бройлера. На текущей неделе падение на тушку составило 6%, до 143 рубля за 1 кг. В частности, филе подешевело на 6%, до 250 рублей, фарш - на 5%, до 78 рублей, окорочок - на 3%, до 150 рублей, бедро - на 8%, до 133 рублей за 1 кг. На следующей неделе снижение продолжится, но темпы его могут замедлиться, говорится в мониторинге.