Юдаева высказалась против форсирования возврата инфляции к таргету

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в силу незавершившегося процесса структурных изменений в экономике не будет торопиться с приведением инфляции к цели, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на Ясинской (Апрельской) международной конференции, организованной Высшей школой экономики.

"В связи с проблемами с логистикой и импортом в этом году будет, наверное, повышенная инфляция частично за счет этих структурных изменений относительных цен. Нам не нужно пытаться прямо в этом году достигать цели по инфляции, нужно дать возможность структурным изменениям произойти", - сказала она.

ЦБ ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, напомнила Юдаева.

Она не верит, что импорт будет полностью замещен. "Я, честно говоря, в 100-процентное импортозамещение не верю. Я, скорее, думаю, будет поиск новой логистики, новых поставщиков. Нужно дать возможность этим процессам (завершиться - ИФ), мы это будем учитывать в денежно-кредитной политике", - добавила первый зампред ЦБ.

Годовая инфляция в России на 8 апреля 2022 года, исходя из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась почти до 17,5% (максимума с февраля 2002 года, когда она составляла 17,7%) с 16,7% на конец марта, 9,2% на конец февраля, 8,7% на конец января и 8,4% на конец декабря.

Вместе с тем, наблюдается замедление недельной инфляции, на что недавно обратил внимание ЦБ. Прирост цен, по данным Росстата, со 2 по 8 апреля составил 0,66% после 0,99% с 26 марта по 1 апреля, 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля.