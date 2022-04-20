Промышленный спрос на серебро в 2021 году вырос до рекорда

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глобальный спрос на серебро в промышленных целях в 2021 году увеличился на 9% и составил рекордные 508,2 млн унций, говорится в отчете отраслевой организации Silver Institute, подготовленном аналитиками компании Metals Focus.

Промышленный спрос на серебро начал восстанавливаться уже во втором полугодии 2020 года, и "в прошлом году мы в целом наблюдали продолжение этого тренда", сказал MarketWatch управляющий директор Metals Focus Филип Ньюман.

Серебро применяется в производстве солнечных панелей, потребительской электроники и других промышленных товаров.

Тем временем продажи серебра в виде слитков и монет в минувшем году подскочили на 36% - до 278,7 млн унций, что является максимумом с 2015 года, отмечается в отчете.

Совокупный мировой спрос на серебро, включающий также использование металла в ювелирных изделиях, в прошлом году взлетел на 19% относительно 2020 года и достиг 1,05 млрд унций.

Аналитики прогнозируют, что в 2022 году общий спрос увеличится на 5% - до 1,1 млрд унций. В том числе промышленный спрос на серебро повысится на 6%, до 539,6 млн унций.

Предложение серебра тем временем увеличится в этом году на 3%, до 1,03 млрд унций, что предполагает дефицит в 70 млн унций, говорится в их прогнозе.

Средняя цена драгметалла в текущем году составит $23,90 за унцию, прогнозируют авторы отчета.

Майский фьючерс на серебро в 16:32 по Москве 20 апреля торговался на уровне $25,21 за унцию, цена снижается примерно на 0,7% относительно вторника.