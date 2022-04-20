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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:29

Финская Wartsila спишет российские активы на 200 млн евро

Компания решила сократить деятельность в России

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Финский производитель судового энергетического оборудования Wartsila планирует списать 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-операциями в России, сообщает пресс-служба компании.

"Мы соблюдаем все текущие и будем соблюдать все будущие торговые санкции, применимые к нашей деятельности. В нынешних условиях для Wartsila невыгодно продолжать деятельность в России, и поэтому она решила еще больше сократить масштабы своей деятельности в РФ. Регулировка операций будет производиться в соответствии с местным законодательством. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников", - говорится в сообщении.

Ранее Wartsila приостановила поставки, продажи, заказы и торги в России. В компании ожидают, что это решение негативно отразится на ее финансовых показателях, так как ее деятельность в России формирует до 5% годовой прибыли, или 40 млн евро.

Wartsila специализируется на производстве судовых энергетических установок, электростанций, винтовых механизмов, систем управления судном и другого оборудования. У компании работает более 200 офисов в 68 странах. На данный момент в России базируются три офиса компании, где трудоустроены 750 человек. В 2021 году чистый объем продаж кампании составил 4,8 млрд евро.

Wartsila Финляндия Украина
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