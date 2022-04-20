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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:29

Под новые санкции США попали Михаил Задорнов и Ксения Юдаева

Под новые санкции США попали Михаил Задорнов и Ксения Юдаева
Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минфин США ввел новые санкции против России, в санкционный список OFAC попали 29 человек, в том числе связанные с банком "Открытие", и 40 организаций.

В частности, в перечень попали предправления банка Михаил Задорнов и член набсовета "Открытия", первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Также за связь с "Открытием" под санкциями оказались заместители Задорнова Татьяна Нестеренко (бывшая первая замглавы Минфина) и Надия Черкасова, а также почти все члены набсовета "Открытия" в составе, избранном в декабре 2021 года: еще один первый зампред Банка России Михаил Алексеев, бывший первый зампред ЦБ Алексей Симановский, замминистра финансов Владимир Колычев, основатель и совладелец IT-компании IBS Анатолий Карачинский, бывший главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова, член набсоветов НКЦ и НРД Андрей Голиков, бывший финансовый директор Sberbank CIB, гражданин Новой Зеландии Пол Голдфинч.

Кроме того, в списке оказался бизнесмен Кирилл Малофеев, сын бизнесмена Константина Малофеева (находится под санкциями США с конца 2014 года).

В SDN-list попали в том числе связанное с Малофеевым Общество содействия русскому историческому просвещению "Царьград" и аффилированные с ним структуры.

Также туда попали ПАО "Транскапиталбанк" и санируемый им АО "Инвестторгбанк". ТКБ, как утверждается в пресс-релизе, предлагал клиентам проводить платежи в обход санкционных ограничений, в частности, через систему "ТКБ Бизнес". В соответствии с выданной OFAC генеральной лицензией, операции с ТКБ должны быть свернуты до 20 мая (кроме тех, что носят гуманитарный характер и связаны с помощью Афганистану - для них дедлайн установлен на 20 октября).

В банковскую группу ТКБ входят Транскапиталбанк и санируемый им Инвестторгбанк. Совладельцами Транскапиталбанка по данным на конец 2020 года являлись его председатель правления Ольга Грядовая (17,5%), ее супруг Леонид Ивановский (9,8%), их сын Евгений Ивановский (0,2%) и ряд юрлиц с небольшими долями. Кроме того, крупный пакет акций (25,2%) банку принадлежал Юрию Березовскому. Небольшая доля акций также находилась в собственности дочери основателя банка "Возрождение" Татьяны Орловой, которая в настоящее время возглавляет банк МФК.

Транскредитбанк по итогам 2021 года занимает 37-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 208,2 млрд рублей.

Константин Малофеев Ксения Юдаева Михаил Задорнов ФК Открытие Банк России Царьград Анатолий Карачинский
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