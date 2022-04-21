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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

SWIFT отметил падение доли евро в международных расчетах до минимума с июня 2020 г.

Доля доллара в расчетах подскочила до максимума с апреля того же года

SWIFT отметил падение доли евро в международных расчетах до минимума с июня 2020 г.
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Доля европейской валюты в международных расчетах резко снизилась в марте на фоне геополитической неопределенности и усиления инфляции по всему миру.

Согласно данным расчетной системы SWIFT, она сократилась до 35,4%, минимума с июня 2020 года, по сравнению с 37,8% в феврале. Падение стало самым резким с 2011 года.

Спрос на расчеты в долларах, считающихся валютой "тихой гавани", существенно вырос за последний месяц, отмечает агентство Bloomberg. Доля доллара в международных расчетах подскочила до 41,1%, максимума с апреля 2020 года, по сравнению с 38,9% в феврале.

Доллар остается лидером международных расчетов последние 10 месяцев. Евро в последний раз опережал американскую валюту по доле в расчетах в мае 2021 года.

Японская нацвалюта, несмотря на падение ее курса к доллару в марте до минимального уровня за 20 лет, увеличила долю в международных платежах до максимальных с октября 2,8%.

Доля китайского юаня упала до минимума с ноября.

SWIFT
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