Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне нового ослабления мер валютного контроля ЦБ РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России, в частности, разрешения сырьевым экспортерам продавать валютную выручку в течение двух месяцев вместо трех дней.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 75,02-77 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 75,3925 руб. (+60,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 80,8175 руб. (+61,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 61,09 коп. к уровню закрытия 21 апреля, до 77,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,35 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 40,64 коп. ниже официального курса.