Шведский производитель подшипников SKF прекратит операционную деятельность в РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Шведская SKF прекращает операционную деятельность в РФ.

"Руководство шведской группы компаний SKF сообщило о подготовке планов по контролируемому прекращению операционной деятельности в России", - говорится в распространенном сообщении.

SKF - один из крупнейших производителей подшипников в мире. Компания работает в 130 странах, представлена в России с 1991 г. В 2010 г. открыла производство в Твери, которое выпускает подшипники для железнодорожного транспорта.

"Группа SKF абсолютно доверяет российской команде, которая продемонстрировала блестящие результаты в развитии бизнеса. В настоящее время российская управленческая команда совместно с коллегами из Швеции разрабатывает план реорганизации бизнеса в целях продолжения операционной и производственной деятельности ООО "СКФ" - российского подразделения группы компаний SKF. После завершения переходного периода российская команда продолжит деловую активность вне орбиты группы компаний SKF. Хотел бы особенно отметить, что мы не планируем останавливать производство продукции на заводе в Твери", - заявил генеральный директор компании Алексей Шулепов, слова которого также приводятся в сообщении.