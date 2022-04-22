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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:59

Лагард не исключила подъема ставки ЕЦБ до конца текущего года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, завершит выкуп активов в июле или августе и позднее в этом году приступит к подъему ставок, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью CNBC.

Завершение программы выкупа активов, "с большой вероятностью, произойдет в течение третьего квартала, и высока вероятность, что в начале квартала, если ситуация будет такой же, как мы видели", сказала она.

"Однако мы зависим от данных и должны быть последовательными", - отметила Лагард.

Ставка по депозитам ЕЦБ в настоящее время находится на уровне минус 0,5%, она является отрицательной с 2014 года. Судя по фьючерсам на уровень ставки, рынок закладывает вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) как в июле, так и в сентябре.

"Если ситуация останется такой, как предполагается в данный момент, то очень вероятно, что ставка будет поднята до конца текущего года, - сказала она. - На сколько высоко, сколько раз, это еще предстоит решить".

Ранее в этом месяце Лагард говорила, что ЕЦБ намерен оставить себе свободу действий в денежно-кредитной политике в нынешних условиях высокой неопределенности.

Европейский центральный банк Кристин Лагард
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