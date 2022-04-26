Прибалтийский банк Luminor приостановит платежи в адрес РФ и Белоруссии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Работающий в странах Балтии банк Luminor приостанавливает оказание платежных услуг в адрес России и Белоруссии, сообщили BNS в пресс-службе банка.

Luminor приостановит исходящие платежи в Россию и Белоруссию с 1 июня и входящие платежи из России и Белоруссии с 1 июля во всех валютах.

Отказ от этих услуг является превентивной мерой, чтобы избежать потенциального ущерба как для клиентов, так и для самого банка из-за непредвиденных внешних факторов.

Исключения будут делаться только в случае важных государственных заказов и гуманитарной помощи (например, медицинские товары, пенсии и т.д.).

Последняя дата подачи платежных поручений в Россию и Белоруссию - 1 июня. Платежные поручения, поданные после этой даты, не будут исполнены.

Последний день обработки входящих платежей из России и Белоруссии - 30 июня. Все входящие платежи, полученные Luminor после этой даты, будут отклонены, а деньги возвращены отправителю.

Luminor - третий по величине поставщик финансовых услуг в странах Балтии.