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"Сусуманзолото" направило запрос в ФАС по поводу цен на селитру для буровзрывных работ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Сусуманзолото" направил запрос в ФАС по поводу цен на аммиачную селитру, говорится в материалах золотодобытчика.

"В холдинге с пониманием относятся к повышению стоимости товаров, изготовление которых связано с закупкой элементов из недружественных стран. Но и задаются вопросом: на самом ли деле удорожание, например, газа в Европе, повлекло резкое увеличение затрат на производство аммиачной селитры? Ведь этот компонент для взрывчатых составов подорожал в два с половиной раза. А для обеспечения буровзрывных работ в ходе одного сезона предприятию требуются 10 тыс. тонн этого вещества", - поясняет "Сусуманзолото".

В ФАС "Интерфаксу" подтвердили, что ведомство получило указанные обращения и рассмотрит их в установленном порядке.

Отмечает "Сусуманзолото" рост цен и по другим позициям: "сильно подорожала" продукция ГСМ, в частности, масла, отмечает компания, то же с запчастями для техники, с расходниками, комплектующими. Пересмотрели свою политику и транспортные компании.

"Мы видим, что наши поставщики не всегда честны с нами, - отмечает замгендиректора "Сусуманзолота" по коммерческой деятельности Роман Козачек (его слова приводятся в сообщении). - Если первоначально ими было заявлено, что стоимость товара прямо зависит от курса доллара или евро, то мы вправе ожидать от них и обратной гибкости. Почему же на пике валютного курса цены взлетели мгновенно, а когда доллар упал – цена осталась по-прежнему высокой, словно зафиксированной на максимуме?"

Горнопромышленные предприятия начали жаловаться на сложности с закупкой и рост цен на аммиачную селитру еще в конце прошлого года. Минпромторг тогда сообщал, что совместно с Минсельхозом и Минэнерго проводит работу по балансировке календарного плана потребления селитры "с целью сглаживания пиков".

Со 2 февраля был введен запрет на экспорт аммиачной селитры из России. Эмбарго действует до 1 мая.

Около 60% выпускаемой в России аммиачной селитры потребляется внутри страны (45% - в сельском хозяйстве и 15% - в промышленности). Крупнейшим производителем является "Акрон", за ним следуют "ЕвроХим", "Уралхим" и "СДС-Азот".

Сусуманзолото ФАС
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