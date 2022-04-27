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Немецкий Uniper продолжит переговоры с "Газпромом" по оплате газа в рублях

Немецкий Uniper продолжит переговоры с "Газпромом" по оплате газа в рублях
Фото: Marius Becker/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Немецкий энергохолдинг Uniper продолжает переговоры с ПАО "Газпром" по вопросу оплаты газа в рублях, заявила финдиректор компании Тиина Туомела в ходе телефонной конференции с инвесторами.

В Uniper по-прежнему считают, что такая оплата возможна.

В то же время в Uniper подчеркнули, что компании важно действовать в рамках европейских санкций, и она находится в контакте с германским руководством по этому вопросу.

Новый порядок расчетов за российский газ

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая поставка газа, в случае если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.

Uniper Газпром Россия Германия
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