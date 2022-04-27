Рубль укрепился к доллару и евро благодаря валютным продажам и росту мировых рынков

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно подешевели на Московской бирже в среду, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 72,78 руб. в 19:00, что на 74,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,3075 руб., подешевев на 1,52 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,09 рубля - до 73,92 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро по итогам торгов 27 апреля обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом), так и наметившимся улучшением ситуации на мировых рынках капитала. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают и резко выросшие цены на газ после приостановки "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать поставки газа в рублях. При этом нацвалюта игнорирует сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.

Страны Евросоюза интенсивно работают над новым пакетом санкций против России, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы интенсивно работаем над шестым пакетом санкций. Его время настанет", - сказала глава Еврокомиссии журналистам в Брюсселе. Она не стала прогнозировать, сколько времени еще уйдет на согласование новых ограничительных мер. Не стала фон дер Ляйен говорить и о том, какие именно санкции в итоге будут приняты. "Мы работаем над темой нефти", - добавила она.

"Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. "По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с указом президента РФ. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - говорится в заявлении компании. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом. "Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем", - напомнил "Газпром".

На этом фоне спотовая цена газа в Европе при открытии торгов в среду подскочила на четверть - до $1370/тыс. куб. м. К вечеру цена ближайшего (майского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures скорректировались вниз до $1140/тыс. куб. м, но все равно осталась выше закрытия вторника ($1089).

Нефть, США и Европа

Цены на нефть снижаются в среду, участники рынка оценивают данные об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах на прошлой неделе. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени снижаются на 0,55% - до $104,41 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,92% - до $100,76 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов. Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно подрастают (+0,2-0,6%) на вечерних торгах в среду; американские фондовые индексы также поднимаются в начале торгов 27 апреля, восстанавливаясь после резкого падения накануне. Ключевым опасением для инвесторов остается перспектива быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, что способно ввергнуть в рецессию американскую экономику. Также участников рынка беспокоит вспышка коронавируса в Китае, замедляющая рост второй по величине экономики мира, и события на Украине.

В среду стало известно, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в марте снизился на 1,2% относительно предыдущего месяца после падения на 4% в феврале, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали сокращения на 1,6%.

Комментарии экспертов

"На торгах в среду российская валюта подорожала к доллару и еще более уверенно укрепилась относительно евро. Курс доллара к рублю в последний раз закрывал день ниже текущего уровня еще в ноябре 2021 года, а курс евро - с первой недели марта 2020 года. Хотя на валютный курс продолжают оказывать влияние меры, введенные ЦБ РФ после санкций, они также постепенно смягчаются. Все меньше сомнений вызывает понижение ключевой ставки по

итогам заседания Банка России 29 апреля. Сильный рубль, замедляющиеся, судя по недельным данным, темпы роста инфляции, снижение уровня инфляционных ожиданий населения до 12,5% в год, что является минимумом с сентября 2021 года, создают для этого все условия, как и необходимость обеспечить доступность финансирования для развития бизнеса при сокращении импорта. В этой связи снижение ставки на 200 базисных пунктов (до 15% годовых) в предстоящую пятницу является вполне вероятным сценарием", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин отмечает, что "на открытие рубль испытал кратковременную просадку, но быстро возобновил укрепление. Пара "евро/рубль" установила новый двухлетний минимум на отметке 75,22 руб. за евро, демонстрируя более слабую динамику из-за снижения европейской валюты на внешнем рынке Forex. Рубль продолжает получать поддержку от рыночного дисбаланса спроса и предложения. Он обусловлен сохранением основных валютных ограничений, в результате которых предложение инвалюты превышает спрос, что оказывает давление на ее курс по отношению к рублю".

"Пристальный контроль Банка России за валютными операциями сохраняется, что снижает гибкость рынка и способность адаптироваться к фундаментальным факторам, таким как движение капитала. Ключевыми регламентами являются норма о продаже экспортной выручки и запрет на вывод капитала - акционерного и долгового. Профицит счета текущих операций по итогам этого года может достичь уровней $180-200 млрд. С другой стороны, спрос на валюту может планомерно вырасти во втором полугодии. Внешние условия будут менее стабильны из-за потенциально более жесткой позиции ФРС США по процентным ставкам. Одновременно с этим выросли шансы для снижения ключевой ставки в России до 10% годовых на конец года. Даже в условиях заблокированного капитального счета такой диспаритет в динамике ставок может снизить привлекательность рублевых вложений. В результате все приведенные предпосылки будут формировать ослабление рубля к концу года до 90 руб. за доллар. При этом в отношении пары "евро/рубль" возможен возврат к отметке 100 руб.", - полагают аналитики Росбанка.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 (ранее период расчета составлял 10:00 - 16:30), ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 28 апреля на 16,75 копейки, до 72,8764 руб. Вместе с тем официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30, был снижен Банком России на 74,46 копейки, до 75,9224 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 11,04 копейки по отношению к вторнику и составил 72,8508 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 10,05 копейки и составил 72,866 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 67,555 млн, из которых $1 млрд 33,577 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 33,978 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился за день на 53,4 копейки, до 76,0513 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 90,48 копейки, до 75,7738 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 446,098 млн, из которых EUR500,763 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR945,335 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) выросли относительно предыдущего торгового дня. В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов и 27 апреля составила 16,86% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 4 базисных пункта, поднявшись до 16,97% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 10 базисных пунктов - до 16,6% годовых, на срок 3 месяца - на 18 базисных пунктов, до 16,45% годовых, а ставка на срок 6 месяцев поднялась на 20 базисных пунктов - до 16,35% годовых.