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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

"Вымпелком" не планирует выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Вымпелком" (принадлежит телеком-холдингу VEON) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2021 год ни на обыкновенные, ни на привилегированные акции, говорится в сообщении компании.

По итогам 2020 года "Вымпелком" выплатил дивиденды только на "префы" на общую сумму 6,4 тыс. рублей (по 0,1 копейки на бумагу), на обыкновенные акции не выплачивал. По итогам 9 месяцев 2021 года дивиденды составили 4,36 млрд рублей. В частности, на каждую обыкновенную акцию "Вымпелком" выплатил 85,08 рубля (на общую сумму 4,36 млрд рублей), на каждую привилегированную акцию - 0,075 копейки (на общую сумму 4,82 тыс. рублей).

Годовое собрание акционеров "Вымпелкома" состоится 30 мая в очной форме. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 5 мая 2022 года.

Повестка дня собрания включает стандартные вопросы - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.

Кроме того, акционерам предстоит определить количественный состав совета директоров и избрать его членов.

В апреле совет директоров "Вымпелкома" по собственному желанию покинули три его члена - финансовый директор телеком-холдинга VEON Серкан Окандан, главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, а также сооснователь IBS, основатель и совладелец группы IT-компаний "ГС-Инвест" Сергей Мацоцкий.

"Вымпелком" входит в телекоммуникационный холдинг VEON, крупнейшим акционером которого является LetterOne (входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров) - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

Вымпелком
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