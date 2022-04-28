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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Цены на соя-бобы и кукурузу близки к рекордным максимумам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Цены на соя-бобы и кукурузу приблизились к рекордным максимумам, что будет означать дальнейшее ускорение продовольственной инфляции в США.

Стоимость соя-бобов с начала текущего года выросла на 27%, кукуруза подорожала на 37%.

Среди факторов, способствующих росту цен на продукцию АПК, - российско-украинский конфликт, плохие урожаи в Южной Америке и неблагоприятные погодные условия в США, а также повышение спроса на некоторые сельхозкультуры для целей производства биотоплива, пишет газета The Wall Street Journal.

Фьючерсы на соя-бобы торгуются выше отметки в $17 за бушель впервые с 2012 года. Цена кукурузы на закрытие рынка в среду составила $8,15 за бушель, что также является максимумом с 2012 года и лишь на 24 цента ниже рекордного уровня. В четверг она составляет $8,14 за бушель.

Цены на растительные масла, пшеницу и овес уже достигли рекордных максимумов в этом году.

Согласно прогнозу Всемирного банка, продовольственные товары в 2022 году подорожают на 22,9%.

США
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