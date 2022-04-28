"Интеррос" Потанина приобрел 35% в TCS Group у семьи Тинькова

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Интеррос" объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Сделка получила одобрение ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе "Интерроса". Ее параметры в сообщении не раскрыты.

Позже в TCS сообщили, что сделка по покупке "Интерросом" 35,08% TCS Group закрыта, компания стала основным владельцем группы. "Семейные трасты, связанные с основателем (Тинькофф банка - ИФ), в ходе ряда сделок продали всю свою долю в группе", - отметили там.

"Интерросу" не потребуется выставлять оферту миноритариям TCS, сообщил источник, знакомый с деталями сделки.

"Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ", - заявил Владимир Потанин.

"Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии - это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", - заявил основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков, цитата которого приведена в пресс-релизе.

"Мы рассчитываем, что участие "Интерроса" как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы "Тинькофф" станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов", - добавил Потанин.

"Мы считаем, что сделка с "Интерросом" открывает новую страницу в истории группы "Тинькофф". Новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, ее талантливой управленческой команде и уникальной ДНК "Тинькофф", во главе которой всегда стоял подход client first. Наш менеджмент остается привержен ценностям "Тинькофф" и мотивирован на долгосрочное развитие бизнеса группы, дальнейший рост ее капитализации", - прокомментировал председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк.

Покупка "Интерросом" Росбанка

Это уже вторая M&A-сделка компании Владимира Потанина на российском финансовом рынке в апреле. В начале месяца "Интеррос" приобрел долю французской банковской группы Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Детали сделки не уточнялись.

Сделка по покупке "Интерросом" Росбанка была вызвана решением Societe Generale об уходе с российского рынка на фоне ситуации на Украине. Ее параметры не раскрывались. Потанин ранее говорил, что продажи активов покидающих российский рынок иностранных инвесторов должны проходить по справедливой цене и согласованным с зарубежными контрагентами условиями; выкуп активов должен быть легитимным.

Банковская сфера не чужда "Интерросу", именно в этой отрасли были реализованы первые проекты Потанина в начале 90-х годов. В 1992 году созданный им "Интеррос" основал банк "Международная финансовая компания" (в будущем - банк МФК, который возглавили Потанин и Михаил Прохоров) для сопровождения внешне- и внутриэкономических сделок. В следующем году был основан "Онэксим-банк", которых был крупнейшим универсальным коммерческим банком в 90-е годы. Позднее "МФК" и "Онэксим-банк" получили в управление пакет акций "Норильского никеля", а затем после кризиса 1998 года были интегрированы в структуру Росбанка. "Интеррос" оставался контролирующим акционером Росбанка до 2008 года, затем контрольный пакет акций банка перешел к Societe Generale. Позже в состав Росбанка вошли банки "Дельта-кредит" и "Русфинанс", на основе которых Росбанк начал развивать своё ипотечное и автокредитование.

Тинькофф банк

Олег Тиньков, продав в 2005 году почти за 170 млн евро свой "именной" пивоваренный бизнес глобальному гиганту Sun Interbrew, решил построить банк-монолайнер, специализирующийся на кредитных картах. Так в декабре 2006 года на базе купленного Тиньковым небольшого "Химмашбанка" появился банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС, позже это имя получила холдинговая структура группы). Изначально Тиньков отводил 4-5 лет на построение успешного банковского бизнеса и его монетизацию (полный выход), но в итоге этот процесс превысил 15 лет. Холдинговая компания в 2013 году провела успешное IPO и стала одним из фаворитов для инвесторов на российском финрынке, хотя не раз переживала и глубокие падения капитализации - в частности, на фоне известий о претензиях американских налоговиков к Тинькову и о его тяжелой болезни.

Периодически на рынке появлялись слухи о скорой продаже Тиньковым банковского бизнеса. В 2020 году дело почти дошло до сделки: было объявлено, что "Яндекс" купит TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями. Однако 16 октября 2020 года стороны заявили о прекращении этих переговоров и отмене сделки.

"Яндекс" в качестве потенциального покупателя TCS фигурировал и недавно. Помимо него, долей траста семьи Тинькова в TCS, по данным газеты "Коммерсантъ", интересовались Альфа-банк, Промсвязьбанк и АФК "Система". Также одним из основных претендентов телеграм-каналы называли бывшего совладельца СУЭКа Андрея Мельниченко (он в свое время владел МДМ-банком). Спекуляции о продаже доли Тинькова усилились на фоне его заявлений с резкой критикой в адрес действий России на Украине.

Тиньков в марте 2022 года был включен в санкционные списки Великобритании. TCS тогда заявила, что это не окажет влияния на нее и на подконтрольные ей структуры. Однако позже стало известно, что соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров переехали на постоянное место жительства в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), покинули совет директоров, а затем и правление группы. TCS также решила выделить российский сегмент бизнеса, передать акционерные права в его отношении управляющей компании, контролируемой российской командой менеджеров Тинькофф банка во главе с его председателем правления Станиславом Близнюком.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес", "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.