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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Миноритарный пакет "Мосбиржи" вернулся к ВЭБу от "Алмазювелирэкспорта"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВЭБ вновь стал владельцем доли в "Московской бирже" в размере 8,404% – этот пакет вернулся к госкорпорации от АО "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт", которое получило его в конце марта.

О том, что ВЭБ опять стал владельцем такого пакета, "Мосбиржа" сообщила на ленте раскрытия информации. Одновременно доля "Алмазювелирэкспорта" снизилась до нуля.

В марте, комментируя выход из капитала "Мосбиржи", ВЭБ называл сделку продажей непрофильного актива – о возможности возвращения пакета в качестве залога (например, как это происходит в сделках репо), госкорпорация не упоминала.

"Этот актив стоял на продаже более года. C учетом новых вызовов и задач по поддержке проектов в реальной экономике, ВЭБ принял решение по продаже пакета акций "Мосбиржи". Это высококлассный актив, но для нас непрофильный", - сообщила тогда пресс-служба ВЭБа.

"Полученные в результате сделки ресурсы будут перераспределены в пользу проектов в инфраструктуре, промышленности и развитии экономики городов", - отмечали в ВЭБе.

Предшественник ВЭБ.РФ, Внешэкономбанк СССР, в советский период был монополистом в обслуживании международных расчетов и являлся одним из "исторических" акционеров созданной в начале 1992 года биржи. В 2016 году обсуждалась продажа доли ВЭБа в "Мосбирже" Банку России, однако до сделки дело так и не дошло.

В конце февраля этого года ВЭБ подпал под блокирующие санкции США.

По последним доступным данным крупными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%.

ВЭБ Московская биржа Алмазювелирэкспорт
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