MSCI решил удалить бумаги 19 российских эмитентов из индексов MSCI Russia

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - MSCI исключит акции и депозитарные расписки 19 российских компаний из индексов MSCI Russia Investable Market Indexes (IMI), говорится в сообщении индексного провайдера.

Данное решение было принято по итогам консультаций с инвестиционным сообществом.

Ранее MSCI начал собирать отзывы участников рынка относительно подхода к MSCI Russia Indexes в свете недавно объявленных санкций против российских компаний со стороны ЕС, Великобритании и США.

Таким образом, из MSCI Russia IMI удаляются акции "АЛРОСА", Московского кредитного банка (МКБ), "Энел Россия", "ФСК ЕЭС", "Газпрома", "Интер РАО", "ЛУКОЙЛа", привилегированные акции "Мечела", акции "Мосэнерго", глобальные депозитарные расписки (GDR) "НОВАТЭКа", акции "ОГК-2", "Роснефти", Сбербанка, "Северстали", "Совкомфлота", обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", обыкновенные акции "Татнефти", акции "Юнипро" и "Русала".

Изменение вступит в силу 5 мая 2022 года после закрытия торгов.

Как отмечается в сообщении, MSCI не будет отражать в своих индексах увеличение оценки количества акций (NoS) в обращении и показатель FIF для оставшихся в MSCI Russia IMI компаний. Также, до последующего объявления, провайдер не будет добавлять в индексы компании, классифицируемые в России. Если российский эмитент объявит о намерении выпуска новых акций, то MSCI исключит его ценные бумаги из соответствующих индексов.