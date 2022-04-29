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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

AstraZeneca сократила квартальную чистую прибыль на 75%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года AstraZeneca, производитель вакцины от коронавируса, сократила чистую прибыль на 75%, несмотря на рост выручки более чем в 1,5 раза.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $386 млн по сравнению с $1,56 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль на акцию сократилась на 79%, до 25 центов.

Базовая прибыль на акцию - показатель, исключающий разовые факторы, - увеличилась на 16%, до $1,89.

EBITDA AstraZeneca в минувшем квартале снизилась до $2,19 млрд с $2,69 млрд годом ранее. Компания связала падение показателя со снижением справедливой стоимости на $1,18 млрд американской Alexion Pharmaceuticals, которую AstraZeneca купила в 2020 году за $39 млрд.

Квартальная выручка повысилась до $11,39 млрд с $7,32 млрд. Компания отметила, что значительный вклад в рост выручки внесли продажи лекарств Alexion Pharmaceuticals и контракты на поставку вакцин COVID-19.

В 2022 году AstraZeneca рассчитывает увеличить выручку на 17-19% (high-teens percentage), базовую прибыль на акцию - на 24-29% (mid-to-high twenties percentage). Компания тем не менее прогнозирует падение продаж вакцин и лекарственных средств от коронавируса.

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает более чем в 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов в мире.

За последний год капитализация AstraZeneca увеличилась на 36,3% и превысила 162 млрд фунтов стерлингов ($203,4 млрд).

AstraZeneca Швеция Великобритания Alexion Pharmaceuticals
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