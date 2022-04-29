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Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 14% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки", - сообщил ЦБ.

Как отмечает Банк России, последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. "Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих", - говорится в сообщении.

Денежно-кредитная политика, проводимая Банком России, "будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году", отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.

Большинство аналитиков ждали снижения ключевой ставки на пятничном заседании совета директоров ЦБ на 200 базисных пунктов (б.п.) - с 17% до 15%. Некоторые эксперты на фоне укрепления рубля не исключали и более сильного понижения ставки - до 13-14%.

На внеочередном заседании совета директоров 8 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 17%.

ЦБ РФ
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