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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В ЦБ заявили, что готовят все меры правовой защиты из-за "заморозки" резервов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Банк России активно готовит стратегии правовой защиты в связи с "заморозкой" резервов, сообщила в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы готовим все необходимые меры правовой защиты на случай любого развития ситуации. Это большая организационная юридическая работа", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров.

"Что касается нашей стратегии и тактики правовой защиты, сейчас идет активная работа по этому направлению, но о деталях говорить преждевременно", - отметила председатель.

Отвечая на вопрос, есть ли уверенность, что России позволят использовать меры правовой защиты, Набиуллина отметила: "Мы оказались в такой ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене, и здесь нет готовых рецептов, как реагировать на эту отмену".

Так, есть предложения о принятии паритетных решений в отношении имущества недружественных государств и связанных с ними лиц, сказала она, отметив, что "этот вопрос за пределами мандата Центрального банка".

Ранее в апреле Набиуллина заявила, что РФ подготовит судебные иски из-за заморозки своих международных резервов.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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