Приватбанк перенес дата-центр из Украины в ЕС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Государственный Приватбанк, крупнейший на Украине, перенес весь дата-центр в Европейский союз из-за ситуации в стране, сообщил член набсовета банка Роман Сульжик.

"Последние недели были перебои с работой Привата (. . .) Мы последние 45 дней работаем из ЕС", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Банковский сектор Украины". По словам Сульжика, это стало возможно благодаря разрешению Нацбанка с 1 марта иметь клиентские данные за пределами страны.

По информации финучреждения, в целом было перенесено 3,5 тыс. серверов, более 270 важных приложений и свыше 4 петабайт клиентских данных и транзакций загружено в "облако". Над проектом работало более 460 IT-специалистов Приватбанка и подрядчиков. Отмечается, что объем работ для проектов такого масштаба в "нормальном проектном IT-цикле" обычно занимает 1,5 года.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2022 года по размеру общих активов Приватбанк занимал в рейтинге 1-е место среди 69 действовавших в стране банков.