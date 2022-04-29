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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Росрыболовство предложило обнулить ввозные пошлины на рефконтейнеры

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Росрыболовство предлагает обнулить ввозные пошлины на рефконтейнеры для улучшения рыбной логистики.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, предложение включить рефрижераторные контейнеры в перечень наименования товаров, которые важны для обеспечения бесперебойного функционирования отдельных секторов экономики, готовится вместе с отраслевыми организациями.

Данный вопрос был обсужден на заседании рабочей группы по мониторингу поставок рыбы и рыбной продукции на внутренний и внешний рынки. Заседание провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Представители оптового рынка и перевозчики отметили целесообразность добавить рефрижераторные контейнеры к решению Евразийской экономической комиссии, которая временно обнулила ввозную таможенную пошлину на контейнеры. Это позволит компенсировать возможный дефицит подвижного состава. Глава Росрыболовства поручил подготовить соответствующее обращение в Минпромторг", - говорится в пресс-релизе.

На заседании был также отмечен положительный эффект от программы субсидирования перевозок минтая и предложено распространить ее на тихоокеанскую сельдь.

Росрыболовство
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