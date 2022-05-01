Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что снижение процентной ставки позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

"Остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 15%", - говорится в сообщении.

Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство, отмечается в сообщении.

Снизить процентную ставку по льготной ипотеке и продлить срок действия этой программы поручил 25 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Постановление Мишустина будет опубликовано, сообщается на сайте правительства.