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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Вступил в силу закон, ограничивающий банки РФ в передаче сведений другим странам

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения для российских кредитных организаций в предоставлении ими информации компетентным органам иностранных государств, включая судебные органы.

Соответствующие поправки включены в закон о контрсанкциях против США и других недружественных стран. Закон опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

"Кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах", - говорится в законе.

Там же определены случаи, при которых предоставление информации разрешено. Это - взаимодействие организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то есть информационное взаимодействие с налоговыми органами.

При поступлении запроса от компетентного органа иностранного государства банк не позднее трех рабочих дней должен будет проинформировать ЦБ об этом факте через личные кабинеты на официальных сайтах. В свою очередь ЦБ должен будет направить полученную от банка информацию в федеральный орган исполнительной власти, который определит президент РФ.

ЦБ может разрешить банку предоставить информацию иностранному компетентному органу, о чем может уведомить банк через личный кабинет.

Владимир Путин
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