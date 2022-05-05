Цены на природный газ в США растут на фоне отказа Европы от энергоресурсов из РФ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Природный газ в США дорожает на фоне отказа Европы от российских энергоресурсов.

Как пишет Financial Times, эра дешевого сланцевого газа демонстрирует признаки угасания: цены достигли максимума более чем за десятилетие, поскольку экспорт растет из-за готовности покупателей в Европе и Азии платить больше за поставки из США.

Котировки газовых контрактов на Henry Hub на закрытие торгов в среду составляли $8,415 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), что вдвое превышает их стоимость на начало текущего года. Средняя цена за последнее десятилетие составляет около $3 за млн БТЕ.

Постоянным источником спроса являются заводы по сжижению газа для поставок в другие страны. При этом СПГ-предприятия в последнее время работают на максимальных мощностях.

Спрос со стороны СПГ-заводов с начала марта в среднем превышает 12,3 млрд кубических футов газа в сутки (127 млрд кубометров в год). Это на 17% больше прошлогодних показателей и почти столько же, сколько потребляет жилой сектор США, свидетельствуют данные Refinitiv.

В этом году ожидается увеличение поставок, поскольку Cheniere Energy расширяет экспортный завод в Луизиане, а Venture Global открывает предприятие в этом штате. Управление энергетической информации Минэнерго США прогнозирует, что экспорт СПГ увеличится на 25% в 2021-2022 гг.

При этом производители сланцевого газа, стремительный рост производства которых в 2010-х годах привел к снижению цен и сделал жизнеспособными проекты по экспорту СПГ из США, не спешат наращивать добычу в ответ на скачок цен. Одним из сдерживающих факторов является рост операционных расходов.

"Затраты растут, инфляция свирепствует, маржа будет падать, - отмечает аналитик по энергетике консалтинговой компании Enverus Эндрю Гиллик. - Не так просто увеличить бурение, даже если Европе нужен газ".

Газ в США остается намного дешевле, чем в Европе, где на этой неделе цены почти достигли $37 за миллион БТЕ, или в Азии, где они составляли $23,5.

США и Европейский союз недавно подписали соглашение, согласно которому к 2030 году Штаты будут поставлять в Европу дополнительно 50 млрд кубометров газа в виде СПГ в год, что почти на 50% превышает нынешние американские экспортные мощности.

Дополнительный внешний спрос на СПГ происходит на фоне роста потребления электроэнергии в США, что приводит к увеличению спроса на газ внутри страны. В сочетании с вялым повышением добычи на сланцевых месторождениях это стало причиной того, что запасы газа в Штатах находятся на самом низком уровне за три года и значительно ниже среднего показателя за последние пять лет.

"Запасы низкие, а экспорт высокий из-за Украины. И поэтому цены растут. Вот так все просто", - сказал Гиллик.

Между тем ряд политиков-демократов требуют переосмыслить поставки за рубеж американского газа СПГ-танкерами и по трубопроводам в Мексику и Канаду. В феврале группа сенаторов написала министру энергетики США Дженнифер Грэнхольм, призывая ее принять "немедленные меры по ограничению экспорта природного газа из США".

"Мы понимаем, что необходимо учитывать геополитические факторы, а также глобальные и региональные рынки, - писали сенаторы. - Однако администрация также должна учитывать потенциальное увеличение расходов для американских семей из-за роста объемов экспорта".

Торговая группа Industrial Energy Consumers of America давно критикует экспорт СПГ из США. Ее президент Пол Чичио сказал, что некоторые компании из группы пытались расширить производственные мощности, однако высокие цены на газ не позволяют сделать это. Наиболее уязвимыми оказались производители удобрений, бумаги, цемента и стекла, отметил он.