США продлили до 12 июля сворачивание операций с голландской "дочкой" Альфа-банка

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти США продлили до 12 июля срок завершения операций с голландской "дочкой" Альфа-банка – Amsterdam Trade Bank (ATB), которая находится в санкционном списке Минфина США.

Альфа-банк и его дочерние компании оказались под санкциями США в начале апреля. Срок на сворачивание операций с Альфа-банком и его "дочками" истекает 6 мая, однако для ATB Минфин США выдал специальную лицензию, которая продляет срок до 12 июля.

Amsterdam Trade Bank N.V. основан в октябре 1994 года в Нидерландах. Его основными видами деятельности являются торговое финансирование (нефть и газ, черная и цветная металлургия, аграрный бизнес), финансирование инвестиционных проектов и морских судов. АTB обслуживал предприятия по добыче и переработке сырья и природных ресурсов, производству товаров, судовладельческие компании и международных грузоперевозчиков. По данным на середину 2021 года, доля Альфа-банка в ATB составляла 78,36%.

В конце апреля, уже после объявления санкций США, окружной суд Амстердама объявил Amsterdam Trade Bank банкротом.

Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings. В середине марта у компании изменилась структура акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичёв, которым принадлежало 21% и 16,3% акций соответственно, вышли из числа совладельцев кредитной организации. У банка осталось 5 миноритарных акционеров, доля каждого из них не является контролирующей. Крупнейшим акционером с долей 41% стал Андрей Косогов, стоявший у истоков создания финансового бизнеса "Альфа-групп". Остальные акционеры долю владения не изменили: Петру Авену принадлежит 12,4%, Михаилу Фридману – 32,9%, UniCredit S.p.A. – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,9%.