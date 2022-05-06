Гражданин Турции возглавил лакокрасочный завод норвежской Jotun Group в Ленобласти

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором ООО "Йотун Пэйнтс" (завод норвежской Jotun Group в Ленинградской области) с 5 мая назначен гражданин Турции Шенол Оджак, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Ранее эту должность занимал Юн Хьяртланд, он возглавлял предприятие ее с 2017 года.

На письменную просьбу "Интерфакса" прокомментировать назначение в ООО не ответили.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Йотун Пэйнтс" в настоящее время на 100% принадлежит Jotun A/S.

В начале марта этого года Jotun Group заявила о приостановке своей деятельности в России из-за ситуации на Украине.

Jotun Group занимается разработкой, производством и поставкой лакокрасочной продукции, в том числе защитных антикоррозионных покрытий. Головной офис группы находится в городе Сандефьорд. Группа представлена в более 100 странах мира и включает 40 предприятий.

Российский завод компании открыт в 2014 году. Инвестиции в проект превысили 1,7 млрд рублей. Мощность предприятия - 12 млн литров жидких красок и 3,6 тысячи тонн порошковых покрытий в год.