Заявка "Газпрома" на транзит через Украину в субботу немного сократилась

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Заявки на поставку российского газа через Украину с начала мая стабилизировались на высоком уровне - почти 100 млн кубометров в сутки, что близко к объему долгосрочного бронирования украинского коридора (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в день).

Заявки европейских импортеров увеличились с начала мая, так как снизилась контрактная цена на газ. Большинство договоров имеют привязку к рыночному индексу "на день вперед" - его значение в апреле было на рекордном уровне около $1400 за тысячу кубометров, а в мае снизилось до $1100. В апреле, как и в январе текущего года, покупатели минимизировали отбор газа по контрактам с внешними поставщиками, пытаясь найти более дешевую альтернативу на спотовом рынке. Приближение цен контрактов к котировкам спота автоматически увеличило импортные заявки.

Потоки газа

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 7 мая составляет 92,4 млн куб. м, заявка на 6 мая была 98,7 млн куб. м.

Польша, отвергнув новую систему оплаты российского газа и отказавшись, соответственно, от дальнейших поставок, теперь такой же объем получает не с востока, а с запада - с территории Германии. В мае на мощности газопровода "Ямал-Европа" действуют заявки на поставку как в прямом (из России в Германию), так и обратном (из ФРГ в Польшу) направлении.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 35,55% от мощности ПХГ, рост за последние сутки - 0,4 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 5,4 процентных пункта.

В апреле закачка сдерживалась высокими ценами на импортный газ - с наступлением мая и увеличением импорта из России её темпы удалось увеличить. За первые пять дней мая скорость закачки газа в ПХГ превосходит средний показатель за последние пять лет на 43% (в апреле превышение было лишь на 12%).

С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%. Однако руководство ЕС продолжает не соглашаться с новыми условиями расчетов за российский газ. Это грозит остановкой поставок все новым и новым странам (после Польши и Болгарии) и делает ситуацию с исполнением озвученной директивы все сложнее.

При этом производство электроэнергии за счет возобновляемых источников в Европе невелико. В ближайшие десять дней все так же ожидается маловетреная или штилевая погода, что не дает шансов на повышение выработки. На прошлой неделе (25 апреля - 1 мая) ветряки обеспечили в среднем 8,7% электроэнергии по ЕС, за пять дней текущей недели показатель составляет 9%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.