Заявка "Газпрома" на транзит через Украину в воскресенье почти не изменилась

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Заявки европейских импортеров снизились на фоне наступления выходных дней, когда потребление газа объективно меньше на фоне снижения спроса со стороны промышленности.

Потоки газа

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 8 мая составляет 92,1 млн куб. м, скорректированная заявка на 7 мая была 88,2 млн куб. м (первоначальная была также 92,4 млн куб. м).

Польша, отвергнув новую систему оплаты российского газа и соответственно отказавшись от дальнейших поставок, теперь такой же объем получает не с Востока, а с Запада - с территории Германии. В воскресенье реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" из ФРГ в Польшу составляет 0,9 млн куб. м в час (22 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Со 2 по 6 мая по газопроводу "Ямал-Европа" газ поставлялся не только в реверсном, но и прямом направлении (из России в Германию) - по 18 млн кубометров в день. Однако на текущие выходные аналогичного бронирования сделано не было.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 35,73% от мощности ПХГ, рост за последние сутки - 0,4 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 5,2 процентных пункта.

В апреле закачка сдерживалась высокими ценами на импортный газ - с наступлением мая и увеличением импорта из России её темпы удалось увеличить. За первые шесть дней мая скорость закачки газа в ПХГ превосходит средний показатель за последние пять лет на 45% (в апреле превышение было лишь на 12%).

С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%. Однако руководство ЕС продолжает не соглашаться с новыми условиями расчетов за российский газ. Это грозит остановкой поставок все новым и новым странам (после Польши и Болгарии) и делает ситуацию с исполнением озвученной директивы все сложнее.

При этом производство электроэнергии за счет возобновляемых источников в Европе невелико. В ближайшие десять дней все так же ожидается маловетреная или штилевая погода, что не дает шансов на повышение выработки. На прошлой неделе (25 апреля - 1 мая) ветряки обеспечили в среднем 8,7% электроэнергии по ЕС, за шесть дней текущей недели показатель составляет 10%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.