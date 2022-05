Уолл-стрит закрылась без единой динамики во вторник в ожидании данных об инфляции

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями, инвесторы ожидали данных об апрельской инфляции в Соединенных Штатах и следили за корпоративными новостями.

Отчет министерства труда США об инфляции будет обнародован в среду. Аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 8,1% с 8,5% в марте.

Волатильность на фондовом рынке сохранится в ближайшее время, поскольку участники рынка пытаются понять, что станет с американской экономикой после ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, отмечает аналитик Federated Hermes Стив Кьявароне.

В целом инвесторы рассматривают три сценария: "мягкую посадку", при которой Федрезерву удастся сдержать инфляцию, не вызвав в экономике рецессию; "жесткую посадку", когда инфляция замедлится ценой рецессии; и стагфляцию, когда ставки ФРС вырастут достаточно сильно, чтобы вызвать спад в экономике, но этого будет недостаточно для того, чтобы взять инфляцию под контроль.

"Рынок пытается понять, какой из трех вариантов более вероятен", - добавил Кьявароне.

Также в центре внимания остается продолжающийся сезон корпоративной отчетности.

Акции сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. упали на 5,4%, хотя компания сократила скорректированный убыток и увеличила выручку в первом квартале, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Цена бумаг Peloton Interactive рухнула на 8,7%. Американский производитель спортивных тренажеров резко увеличил убыток в минувшем квартале и дал разочаровавший инвесторов прогноз на текущий отчетный период.

Капитализация биотехнологической компании Novavax Inc. повысилась на 1,1% после того, как компания отчиталась о первом прибыльном квартале в своей истории.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla Inc. выросла на 1,6%. Западные СМИ сообщили, что компания приостановила производство на своем заводе в Шанхае из-за проблем с цепочками поставок.

Котировки бумаг Pfizer Inc. увеличились на 1,8% после того, как фармацевтический гигант объявил о приобретении конкурирующей Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. за $11,6 млрд. Акции Biohaven взлетели на 68,4%.

Акции кредитной платформы Upstart Holdings Inc. рухнули на 56% после слабой квартальной отчетности. Худшие, чем ожидалось, финпоказатели привели к снижению котировок онлайн-ритейлера Groupon Inc. на 12,5%, производителя аккумуляторов Plug Power Inc. - на 5,5%.

Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 84,96 пункта (0,26%) и составил 32160,74 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции International Business Machines Corp. (-4%), банка JPMorgan Chase & Co. (-2,5%) и 3M Co. (-2,1%). Рост возглавили бумаги Intel Corp. и Salesforce Inc., подорожавшие на 2,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 9,81 пункта (0,25%) - до 4001,05 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии подскочил на 114,42 пункта (0,98%) - до 11737,67 пункта.