Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Путин создал группу по валютному регулированию и международным расчетам во главе с Орешкиным

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов.

Соответствующее распоряжение, подписанное президентом 9 мая, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Межведомственную группу, согласно распоряжению, возглавил помощник президента РФ Максим Орешкин, в ее состав войдут председатель Банка России Эльвира Набиуллина (по согласованию), министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, главы ФНС, ФТС, Росфинмониторинга, заместители министров сельского хозяйства, промышленности и торговли, иностранных дел, энергетики, представители ряда других ведомств.

Согласно утвержденному положению, межведомственная рабочая группа будет "координационным органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов государственной власти, Банка России, органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов, организаций при реализации государственной политики по вопросам валютного регулирования и международных расчетов".

Одной из задач группы станет "разработка плана формирования инфраструктуры международных расчетов с торговыми партнерами из дружественных иностранных государств и с дружественных территорий, в том числе в российских рублях или национальных валютах таких государств и территорий, и контроль за реализацией этого плана".

Одновременно группа разработает второй план формирования инфраструктуры международных расчетов, в том числе в российских рублях, с торговыми партнерами из стран, совершающих "недружественные действия" в отношении РФ.

Рабочая группа должны будет выработать по каждому из этих двух планов порядок расчетов с торговыми партнерами, включая решение вопросов проведения операций торгового финансирования.

Еще одной задачей группы станет "выработка мер валютного регулирования в целях обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке".

Кроме того, рабочая группа будет вырабатывать меры государственной политики, направленные на "снижение рисков, связанных с приостановлением операций с иностранными активами РФ; на обеспечение соответствия структуры платежного баланса целям стабильного экономического развития".

Максим Орешкин Эльвира Набиуллина Антон Силуанов Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Toyota приостановит работу на восьми заводах в Японии из-за карантина в Шанхае

Toyota приостановит работу на восьми заводах в Японии из-за карантина в Шанхае

Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2022 году до 99,6 млн б/с

Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из газопроводов

Статистика подтвердила начало принудительного заполнения ПХГ "Газпрома" на западе ФРГ

Польская "дочка" "НОВАТЭКа" объявила форс-мажор из-за санкций

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти

США ввели блокирующие санкции против МИнБа, руководства Сбербанка и Газпромбанка

США ввели санкции против "Первого канала", НТВ, "России-1"

США ввели санкции против "Первого канала", НТВ, "России-1"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });