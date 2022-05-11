Основной актив Eurasia Drilling в РФ могут продать связанной с "Петроинжинирингом" компании

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Буровая компания "Развитие" направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке ООО "Буровая компания Евразия" (БКЕ, "дочка" Eurasia Drilling Company), сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, компания, выступившая потенциальным покупателем, была учреждена 7 апреля вице-президентом БКЕ по правовым вопросам Дмитрием Тимониным, однако 22 апреля состав ее владельцев изменился: 49% перешло к основному акционеру нефтесервисной компании "Петроинжиниринг" Салиху Гаджиеву, 51% - ее директору по правовым вопросам Зубаиру Салимханову.

Источники газеты отмечают, что Гаджиев является "близким к Александру Джапаридзе" - создателю Eurasia Drilling Company, который, по последним данным, контролирует около 30%.

Эксперт Advance Capital Карен Дашьян оценил возможную сделку в 20-30 млрд рублей, но также не исключил ее "дружественный" сценарий.

По мнению юристов, опрошенных изданием, планы по продаже БКЕ могут быть связаны как с необходимостью перевести ее под контроль российского юрлица, так и с потерей целесообразности работы через привычные зарубежные юрисдикции. В отчете БКЕ говорится, что из-за санкций и волатильности курса "некоторые поставщики стали отменять поставки оборудования".

БКЕ является ключевым активом группы Eurasia Drilling Company, которая занимается предоставлением услуг по разведочному и эксплуатационному бурению, зарезке боковых стволов и капитальному ремонту скважин. Группа ведет деятельность преимущественно на территории России, а также имеет несколько отдельных проектов на шельфе Каспийского моря.

Ранее в апреле со ссылкой на отчет компании сообщалось, что БКЕ в 2021 году снизила чистую прибыль по МСФО почти в 2,7 раза, до 2,972 млрд рублей. Выручка осталась на сопоставимом с предшествующим годом уровне - 48,425 млрд рублей. Себестоимость выросла на 7,1%, до 41,645 млрд рублей. В результате валовая прибыль сократилась почти на треть, до 6,78 млрд рублей.